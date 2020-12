Giudice di linea francese punito con 18 mesi di sospensione e 5000 dollari per scommese e mancata collaborazione

Il giudice di linea francese David Rocher è stato punito con 18 mesi di squalifica dall’Unità di Integrità del Tennis dopo aver infranto le regole di scommessa stabilite dal Programma di Tennis Anticorruzione.

Rocher è stato accusato di aver piazzato 11 scommesse sul tennis tra gennaio e ottobre 2019 e di non aver collaborato all’indagine della Tennis Integrity Unit.

Rocher “non ha collaborato pienamente all’indagine e sarà sanzionato con sei mesi per le scommesse e 18 mesi per la mancata collaborazione”.

Secondo il quotidiano spagnolo “Marca”, le sanzioni si applicano contemporaneamente al divieto per il giudice di partecipare o assistere a qualsiasi evento tennistico dal 6 dicembre 2020 al 6 febbraio 2022. Inoltre, è stato multato di 5000 dollari.