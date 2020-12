Jannik Sinner e gli allenamenti con Stan Wawrinka: “mi insegna alcuni nuovi trucchi” (con il video dello scherzo a Jannik)

E’ comune vedere a Montecarlo una moltitudine di tennisti che condividono un campo da tennis. Molti sono quelli che hanno a Monaco la loro residenza abituale, per il buon clima e la sua posizione, e tra questi c’è anche il nostro Jannik Sinner, che fa allenamenti di qualità con i migliori giocatori del mondo, come Novak Djokovic, Grigor Dimitrov o Stan Wawrinka, con cui l’italiano si allena in questi giorni, preparando la stagione 2021.

Dichiara Sinner: “The Man mi insegna alcuni nuovi trucchi”.

Scherzo a Jannik Sinner: “Siate sempre consapevoli di ciò che c’è dietro l’angolo”