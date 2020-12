Nel 2021 il torneo di San Pietroburgo ritornerà un ATP 250

Ci ha provato in tutti i modi possibili, ma alla fine il St. Petersburg Open sarà di nuovo un torneo ATP 250, dopo che l’anno scorso è stato considerato un torneo ATP 500: “La decisione di dare al torneo di San Pietroburgo lo status ATP 500 è stata presa esclusivamente per il 2020“, ha dichiarato una fonte del comitato organizzatore del torneo. Settimane fa, il direttore del torneo Alexander Medvedev aveva annunciato che avrebbe lavorato per cercare di mantenere la categoria in modo permanente.