Billie Jean King Cup: le gare di Playoff potrebbero essere rinviate al mese di aprile

Lo spostamento in avanti della data d’inizio degli Australian Open non permetterà il regolare svolgimento dei Play-Off della Billie Jean King Cup (nuovo nome con cui è chiamata la Fed Cup) nel weekend del 5-6 febbraio 2021. Inizialmente previsti per il 17 e 18 aprile 2020, tutti gli otto incontri sono stati in un primo momento spostati al febbraio del prossimo anno a causa dell’emergenza Coronavirus ma ora subiranno un ulteriore rinvio: secondo i media olandesi, le sfide si potrebbero giocare nel mese di aprile.

Tra le formazioni partecipanti ci sarà anche l’Italia, impegnata in trasferta sul campo della Romania. Le vincenti di ogni incontro disputeranno le qualificazioni per le Finals del 2022 mentre le compagini sconfitte saranno retrocesse nel Group I sempre a partire dal 2022.

PLAYOFF

POLONIA vs BRASILE

GRAN BRETAGNA vs MESSICO

SERBIA vs CANADA

LETTONIA vs INDIA

GIAPPONE vs UCRAINA

ROMANIA vs ITALIA

ARGENTINA vs KAZAKISTAN

OLANDA vs CINA