Circuito Juniores: prime variazioni nel calendario 2021. Posticipati tutti i tornei previsti in India a gennaio

La stagione 2021 deve ancora cominciare, ma a causa dell’emergenza Coronavirus sono già diverse le variazioni attuate dall’International Tennis Federation al calendario dei tornei del circuito Juniores. In comune accordo con la Federazione Indiana, l’ITF ha deciso di rinviare a data da destinarsi tutti i tornei previsti in India nel mese di gennaio (tre eventi di Grado 5 in programma a Chandigarh, New Delhi e Indore); non si disputerà nella settimana originaria nemmeno il G5 di Heiveld (Belgio), che sarebbe dovuto cominciare il prossimo 18 gennaio.

Nessun rinvio ma cancellazione dal calendario, invece, per il G5 di Minneapolis.

TORNEI POSTICIPATI

J5 Chandigarh (Cemento outdoor) – Dal 4 gennaio

J5 New Delhi (Cemento outdoor) – Dall’11 gennaio

J5 Heiveld (Cemento indoor) – Dal 18 gennaio

J5 Indore (Cemento outdoor) – Dal 25 gennaio

TORNEI CANCELLATI

J5 Minneapolis (Cemento indoor) – Dal 4 gennaio