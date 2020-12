17 anni dopo, né Nadal né Federer hanno vinto un titolo Masters 1000

Il 2020 è stato un anno totalmente atipico per tutti gli amanti del tennis e dello sport in generale. A causa della pandemia abbiamo visto alcuni peggioramenti nelle statistiche di giocatori come Rafael Nadal e Roger Federer.

Uno di questi sono i titoli nei Master 1000. Per la prima volta dal 2003, né lo spagnolo né lo svizzero sono riusciti a vincere almeno un titolo in questa stagione in questa categoria.

2003: 0 titoli

2004: 3 titoli

2005: 8 titoli

2006: 6 titoli

2007: 5 titoli

2008: 3 titoli

2009: 5 titoli

2010: 4 titoli

2011: 2 titoli

2012: 5 titoli

2013: 5 titoli

2014: 3 titoli

2015: 1 titolo

2016: 1 titolo

2017: 5 titoli

2018: 3 titoli

2019: 3 titoli

2020: 0 titoli