Rumors: Il torneo di Indian Wells verso la cancellazione nel 2021?

Nove mesi fa, la cancellazione del torneo di Indian Wells alla vigilia dell’inizio è stata la prima grande “bomba” sportiva legata al coronavirus. Centinaia di giocatori, allenatori e staff erano già nel deserto della California quando tutto fu cancellato, con il circuito che si è fermato fino ad agosto.

Ora, il BNP Paribas Open, per molti considerato una sorta di ‘quinto Grand Slam’, si prepara a confermare la cancellazione per un altro anno. con tre mesi di anticipo. Le severe misure decretate dal governo californiano – uno Stato in cui la situazione pandemica è molto complicata – dovrebbero rendere impossibile lo svolgimento dell’evento, che non dovrebbe più comparire nel calendario provvisorio per i primi tre mesi, che sarà rilasciato dall’ATP e dal WTA nei prossimi giorni.

Con la scomparsa di un ATP e di un WTA 1000 dal calendario, i due circuiti cercheranno di minimizzare l’impatto con la possibilità di adattare altri eventi alla categoria. Rotterdam, Acapulco o Dubai, per esempio, sono alcuni dei tornei maschili che potrebbero essere promossi eccezionalmente di categoria dall nuovo restyling.