Herwig Straka rivela: “l’ATP non è contenta della situazione Australian Open”

Herwig Straka, direttore dell’ATP 500 di Vienna e manager di Dominic Thiem, ha dichiarato in un’intervista al giornale ‘Kronen Zeitung’ che l’ATP non è affatto contenta delle decisioni degli Australian Open dopo la lettera inviata da Craig Tiley ai giocatori.

“L’ATP Tour di solito si differenzia dalle entità come Tennis Australia o come la WTA. Prima si analizza tutto e poi si prende una decisione. È vero che un accordo sugli Australian Open si sta avvicinando sempre più, ma non c’è nulla di ufficiale”, ha ricordato. “Una delle cose che crea molti dubbi è la quarantena. Non c’è ancora niente di ufficiale, tanto meno un programma per il 2021. Sono uno di quelli che pensano che iniziare la stagione con un Grand Slam non sia l’ideale per nessuno. Penso che sarebbe bello se all’interno di quella bolla si potessero giocare un paio di tornei in modo che gli atleti acquisiscano un ritmo competitivo”.

Straka ha anche commentato l’intenzione della WTA di iniziare la stagione con tornei fuori dall’Australia: “Ci sono tornei che hanno bisogno di cercare una data al calendario come Doha o Dubai, che non si giocheranno a gennaio senza la presenza di grandi tenniste”.

Herwig assicura che l’ATP non è contenta di Craig Tiley: “L’ATP non è affatto contenta di Tiley dopo che ha reso pubblica una dichiarazione inviata ai giocatori. Sembra che si siano affrettati ad andare avanti senza preoccuparsi di altre cose. Craig Tiley è sotto pressione se le cose non dovessero andare bene ai prossimi Australian Open, ma deve avere maggiore attenzione”.