Il padre di Thiem commenta la decisione del figlio di giocare i Giochi Olimpici: “Non contano molto”

Dominic Thiem, 27 anni, ha dichiarato nei primi anni della sua carriera che i Giochi Olimpici non erano una priorità, ma ha cambiato idea negli ultimi mesi da quando è allenato dal cileno Nicolas Massu, campione olimpico di singolare e doppio ad Atene 2004. Suo padre, Wolfgang, ha qualche difficoltà a capire questo cambiamento di opinione.

“Sono rimasto stupito. Credo che abbia cambiato idea dal momento in cui ha vinto un Grand Slam. Nel tennis, i Giochi Olimpici non contano molto. Ha 27 anni ed è ora di essere intelligenti nella scelta delle priorità”, ha confessato in un’intervista a ‘Tennis Head’.