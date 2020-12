Circuito Junior: l’ITF promuove il torneo di Barranquilla a Grado A al posto degli Australian Open

Sta cominciando a prendere forma il calendario del mese di gennaio per quanto concerne i tornei internazionali del circuito Juniores. L’International Tennis Federation, tramite una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, ha reso noto che, per sopperire all’assenza degli Australian Open (la prova Under-18 è stata rinviata già a metà novembre: si attende una possibile ricollocazione nel corso dell’anno ma le possibilità di trovare una nuova data utile sembrano piuttosto ridotte), nella prima parte della stagione si terrà comunque un evento di Grado A sui campi in cemento outdoor di Barranquilla (Colombia): la manifestazione sudamericana, prevista nella settimana del 25 gennaio prossimo, prenderà dunque a tutti gli effetti il posto del Major australiano.

Il torneo di Barranquilla è stato, fino al 2020 compreso, un torneo di Grado 1. Il salto di categoria, come comunicato dall’ITF, si è reso possibile grazie alla collaborazione tra l’ITF, la Federazione Colombiana e la COSAT (South America Tennis Confederation). David Samudio Gomez, Presidente della FederTennis Colombia, ha commentato: “Per la prima volta nella storia Barranquilla organizzerà un torneo di Grado A. Questo upgrade è molto importante per tutto il movimento tennistico colombiano ma anche per la Colombia e l’intero Sudamerica: sarà bellissimo poter scoprire in anteprima quelli che saranno i campioni del futuro. Stiamo vivendo un momento molto complicato a causa del Covid-19 e purtroppo diversi tornei sono stati cancellati, penalizzando la crescita del tennis giovanile: noi siamo contenti di poter fare da apripista per la nuova stagione“.