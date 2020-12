Gli italiani in campo nel circuito Junior (settimana del 7 dicembre)

La prossima settimana sarà la penultima per quanto concerne la stagione 2020 del circuito Juniores. Ci saranno tre tennisti italiani ai nastri di partenza degli eventi internazionali Under-18: occhi puntati sul GA di Plantation (noto anche come Orange Bowl), al quale prenderà parte Giulio Perego che disputerà le qualificazioni. Lautaro Sanchez, invece, sarà impegnato per il secondo torneo di fila a San Josè, dove nella settimana appena trascorsa ha passato il tabellone cadetto per poi fermarsi al primo turno del main draw. Greta Langiu, l’unica ragazza italiana al via, giocherà in un torneo di Grado 5 a Lima (Perù).

JA Plantation (Stati Uniti – GA – Terra outdoor)

Q: Giulio Perego

J4 San Josè (Costa Rica – G4 – Cemento outdoor)

Q: Lautaro Sanchez

J5 Lima (Perù – G5 – Terra outdoor)

MD: Greta Langiu