Nicolas Jarry perde contro il n. 980 del mondo nella sua seconda partita dopo il ritorno dalla squalifica per doping

Nicolas Jarry non ha ancora un punto ATP e non vede il suo nome ancora iscritto in nessuna classifica.

Il tennista cileno sta cercando di recuperare dopo essere stato squalificato per doping dopo aver saltato un controllo ed ora è senza punti ed è stato fermo praticamente 1 anno.

Ha già subito due sconfitte dal suo ritorno, la seconda delle quali al torneo ITF M15 Repubblica Dominicana, dove è caduto 6-4 6-4 ad opera di Zane Khan, l’attuale 980° ATP. Risultato doloroso e allarmante per il cileno.