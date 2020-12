Incontro dei vertici ATP per trovare una soluzione ai tornei interessati dal cambio di data degli Australian Open 2021

La decisione dell’Australian Open del 2021 di ritardare di tre settimane l’avvio ha messo in evidenza la superiorità dei Grand Slam e la posizione di debolezza in cui si trovano i circuiti ATP e WTA.

Sempre controcorrente, cercano ora una soluzione all’ultimo minuto per la lunga lista di tornei che, al momento, non sanno se potranno svolgersi o meno e, in caso affermativo, in quale data. L’evento di Rotterdam ha riconosciuto di non sapere ancora una data ma è fiduciosa della soluzione che troverà l’ATP.

Dai rumors in queste ore si parla di un incontro ATP-tornei e si cerca una soluzione soddisfacente per tutti.