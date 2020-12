ATP annuncia i canditati ai premi di fine stagione. Sinner, Musetti e Piatti tra i candidati

L’ATP tramite il proprio sito ufficiale ha comunicato le nomination per gli ATP Award 2020 nelle seguenti categorie: Comeback Player of the Year (ritorno dell’anno), Most Improved Player of the Year (giocatore più migliorato), Newcomer of the Year (novità), Stefan Edberg Sportsmanship Award (premio sportività, intitolato a Stefan Edberg), Coach of the Year (allenatore).

I vincitori degli ATP Awards, incluso il premio per il tennista preferito dai fan e l’Arthur Ashe Humanitarian Award saranno comunicati nel mese di dicembre 2020. I fan possono votare i propri giocatori preferiti in singolare e la coppia di doppio fino a venerdì 11 dicembre sulla piattaforma ufficiale del tour.

Ecco i candidati:

Comeback Player of the Year (assegnato al tennista che è tornato ad ottimi livelli dopo aver subito un infortunio e conseguente stop):

Kevin Anderson

Andrey Kuznetsov

Vasek Pospisil

Milos Raonic

Most Improved Player of the Year (assegnato al tennista che ha ottenuto un significativo miglioramento in classifica nell’anno ed elevato il proprio livello di gioco):

Ugo Humbert

Andrey Rublev

Diego Schwartzman

Jannik Sinner

Newcomer of the Year: (tennista NextGenATP che è sbarcato nella top 100-150 del ranking per la prima volta nel 2020 ed ha avuto un impatto importante nella stagione):

Carlos Alcaraz

Sebastian Korda

Lorenzo Musetti

Jurij Rodionov

Emil Ruusuvuori

Thiago Seyboth Wild

Stefan Edberg Sportsmanship Award (tennista che nel corso della stagione ha mostrato una condotta esemplare e si è impegnato nella promozione del gioco con attività off-court):

Rafael Nadal

John Millman

Diego Schwartzman

Dominic Thiem

Coach of the Year (allenatore, votato dagli altri coach, che è riuscito a portare il proprio giocatore al massimo livello di prestazione):

Gilles Cervara (Daniil Medvedev)

Juan Ignacio Chela (Diego Schwartzman)

Nicolas Massu (Dominic Thiem)

Riccardo Piatti (Jannik Sinner)

Fernando Vicente (Andrey Rublev)

Quindi ben 3 italiani candidati, in altrettante categorie. Ricordiamo che nel 2019 Jannik Sinner vinse il premio di Newcomer della stagione e Matteo Berrettini quello di tennista più migliorato.