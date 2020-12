Andrea Gaudenzi e il futuro del tennis, “Focus sui fan e siamo a un bivio, come quando le etichette musicali hanno mediato con Spotity”

“Invece di spendere il 90% del tempo in conversazioni tossiche, che alla fine prosciugano tutte le energie, tempo e denaro, il vero problema è l’unità, è trovare un modo in cui giocatori e tornei possano effettivamente lavorare insieme e crescere nella stessa direzione. Se devi discutere la formula dei prize money ogni due anni, è molto difficile guardare in avanti e pensare a lungo termine, a come risolviamo i nostri problemi e come possiamo migliorare il sistema per tutti”.

La “tocca piano”…. si potrebbe dire, Andrea Gaudenzi. Così il Presidente dell’ATP inizia una lunga e assai interessante intervista rilasciata qualche giorno fa al magazine SportsPro, in cui ha descritto i particolari del suo piano strategico per rinnovare il mondo del tennis, risolvendo alcuni dei nodi irrisolti, venendo incontro alle richieste dei giocatori e cercando di far fare allo sport un passo in avanti verso il futuro. Dalle parole di Gaudenzi emerge la sua visione, una sorta di vero e proprio Manifesto, che osservato nei particolari è molto interessante. Riportiamo le parti più importanti del suo pensiero, che spazia dalla stretta attualità a piani concreti per il futuro. Un futuro che secondo il romagnolo può essere di grande crescita e soddisfazione, a patto di aver voglia di cambiare e di farlo insieme.

“Dopo questo, che ritengo l’aspetto più importante sia la necessità di focalizzarsi sui fan, che alla fine sono il destinatario di tutto. Sono loro che comprano i biglietti, guardano le partite in TV, leggono i media e sono la platea per i nostri sponsor. Quindi, invece di avere un approccio incentrato su questo torneo o sul giocatore, penso che dobbiamo spostare la nostra attenzione sui nostri fan e cercare di offrire un’esperienza migliore e più ricca lavorando insieme. Questo è il secondo punto per importanza su cui dobbiamo lavorare”.

Qua Gaudenzi ricorda il suo background: da giocatore Pro, si è laureato e quindi ha vissuto molte esperienze di alto livello in ambito manageriale, focalizzandosi soprattutto sull’aspetto media: “Sono stato coinvolto in settori diversi, principalmente di intrattenimento, media e tecnologia”. Infatti nel gennaio 2017 è diventato direttore non esecutivo di ATP Media, il reparto che si occupa di vendita globale, produzione televisiva e distribuzione del tour. Fu allora, spiega, che vide l’opportunità che esiste per il tennis nell’era digitale.

“Il tennis, come proposta televisiva lineare, non era un ottimo prodotto negli anni ’90 perché non sai quando inizia una partita, non sai quando finisce, non sai chi sta giocando il giorno prima. Nel digitale e OTT (over-the-top, sono definite tutte quelle media company che offrono servizi e contenuti direttamente via Internet, bypassando i sistemi di distribuzione tradizionali, come il digitale terrestre o il satellitare, ndr) di oggi, invece è perfetto: hai più campi a disposizione, è attivo praticamente ogni giorno dell’anno, hai più partite per fusi orari diversi, è globale nel senso pieno del termine. Offre match di uomini e donne, che penso sia un enorme opportunità non solo in termini di prodotto, ma anche perché il nostro pubblico è diviso e differenziato”.

Gaudenzi definisce il suo piano come una “continuazione” dei progressi fatti dell’ATP col mandato di Kermode, anche se il passo in avanti che cerca con la sua leadership è la trasformazione digitale. “La complessità sta nel trovare una storia e un racconto dove tutti possano sentire che c’è valore per tutti i soggetti coivolti. Deve essere vantaggioso per tutti, se ci si è mossi facendo qualcosa in cui ci sono “perdenti”, non funzionerà. Il prodotto deve portare vantaggi e valore per tutti”.

Enorme base di fan, scarso ritorno economico

A fondamento delle sue teorie e della visione innovativa riguardo l’aspetto pubblico-media, Gaudenzi individua un problema centrale per l’ATP e per il tennis. Secondo un sondaggio YouGov citato nel suo documento strategico, il tennis è il quarto sport più popolare al mondo con poco più di un miliardo di fan. Tuttavia secondo un affidabile un rapporto del 2018 di Sports Business Consulting, ottiene solo una quota dell’1,4% del mercato globale dei diritti dei media – con un introito annuale inferiore a 700 milioni di dollari attraverso l’ATP, WTA, ITF e i quattro Grandi Slam. Una miseria, e per Gaudenzi il motivo di questo scarso ritorno è la frammentazione. “Oggi abbiamo un ricavo per fan che è di 0,50 dollari, quando il golf ottiene 3 dollari, sei volte tanto. Come possiamo effettivamente aumentarlo fornendo una migliore esperienza al tifoso che forse vuole avere più tennis, è disposto anche a pagare di più, ma non è in grado di farlo? Si arrendono semplicemente a causa dei diversi punti deboli del sistema”.

L’obiettivo del piano strategico è creare un prodotto che possa sfruttare i vantaggi di questo sport durante un cambiamento fondamentale nell’ambiente dei media: “Quando queste società di media tecnologici si lanciano, si espandono definitivamente in 150 mercati. Prendete Apple Music, Amazon Music: sono in tutti i mercati. Amazon oggi è il primo ad essere in video, nella musica e ora nello sport. Video, Musica e Sport, questi sono i tre principali settori verticali dell’intrattenimento insieme ai video giochi, che è il quarto. Un Apple Sport, o un Amazon, o un Netflix, o anche gli attuali player del settore, bramano un prodotto globale, perché si rivolgono e distribuiscono in più mercati con quel tipo di contenuto“.

In questo si inserisce anche la fortissima frammentazione a livello di tornei per quanto riguarda la proposta dei contenuti. La sua idea è quella di centralizzare il più possibile la gestione e offerta, per migliorare efficienza e facilità per chi ne fruisce: “Pensa ai nostri tornei con 64 siti web, 64 app, è una quantità enorme di duplicazioni. Poiché non abbiamo le proprietà digitali che si adattano a un database centrale, non raccogliamo i dati. Al momento non possiamo fornire un’esperienza single sign-on, in cui vai in un posto e tutto il tuo tennis è lì, perché non abbiamo quelle piattaforme”. A suo avviso, e obiettivo a lungo termine del suo mandato, è necessario un’esperienza più unificata, che aiuterebbe la diffusione dello sport: “In definitiva il tifoso di tennis è un appassionato di tennis. Amano il tennis, amano il prodotto, non si preoccupano di cosa c’è dietro”.

La frammentazione, altro “problema”

“Oggi abbiamo quattro Slam, il WTA Tour, l’ATP Tour, circa 250 tornei e l’ITF che vanno sul mercato in cicli completamente separati, indipendentemente, quindi non siamo affatto sincronizzati. Vivo nel Regno Unito, abbiamo bisogno di tre o quattro abbonamenti per seguire tutto lo sport. È complesso… non funziona”. Gaudenzi è fermamente convinto che i prodotti che il tennis deve sviluppare nei prossimi anni avranno senso solo se saranno in grado di offrire quanti più contenuti sul tennis possibile. Un approccio più unito darebbe maggior peso, ad esempio, a qualsiasi servizio OTT per il “super-fan” che vuole “vivere e respirare il tennis cinque o sei ore al giorno”. Per questo paragona la situazione del tennis oggi al bivio che hanno dovuto affrontare le principali etichette musicali quando hanno deciso di condividere la propria offerta su Spotify e Apple Music, mettendo da parte la loro “battaglia per il talento” per seguire gli ascoltatori nel futuro, ossia i clienti che danno loro da vivere. “I titolari dei diritti del tennis devono essere allineati perché parliamo con le stesse persone, non devono competere direttamente per l’audience. I nostri tornei sono in un momento diverso nel calendario. Wimbledon non compete con gli Australian Open, così come i nostri tornei non competono con loro. Il competitor del tennis è il mondo intorno, con altri intrattenimenti come Netflix”.

Tuttavia i media tradizionali hanno ancora un ruolo basilare: “La TV lineare, come il cavo o satellite, è ancora molto importante. Vediamo la tendenza al ribasso ma, come è successo nella musica, ad oggi il 20% delle vendite è ancora CD, anche se non lo si crederebbe. Ci sono voluti circa 15 anni per passare da un modello 80/20 in cui il digitale era 20. Quindi ci vuole tempo, e devi essere intelligente in quella transizione perché non avviene dall’oggi al domani e devi considerare tutti gli attori coinvolti”.

“Abbiamo città fantastiche e non abbiamo bisogno di cambiare tutto. La maggior parte delle cose che stiamo facendo e che abbiamo fatto in passato sono davvero eccellenti. Adesso è il momento di impacchettarlo in modo diverso perché i tempi stanno cambiando. Il nostro pubblico è di oltre 45 anni; tra cinque o dieci anni dobbiamo parlare con i miei figli, che sono persone completamente diverse, e siamo noi a dover stare al loro passo”.

Tornei e prize money

Uno dei grandi nodi nel tennis oggi e aspetto primario per i giocatori – tanto da aver portato alla nascita della PTPA – resta quello economico e organizzativo, ossia la percentuale di guadagno che spetta ai giocatori (oggi molto bassa rispetto alle leghe Pro americane) e la formula dei tornei nel calendario. Gaudenzi su questo ha lavorato e proposto ai giocatori una versione della sua strategia, ricevendo un’accoglienza positiva, ma è consapevole che lo attende un duro lavoro per renderla operativa. Ha proposto una nuova formula per i prize money, con un livello “di base” per i tornei destinato a crescere del 2,5% anno dopo anno, e un accordo di partecipazione agli utili 50/50 tra giocatori e promotori. Questo è proprio quello a cui aspirano i tennisti. L’obiettivo è introdurre gradualmente questi meccanismi nelle prossime stagioni, dai tornei Masters 1000 in giù. Ciò si aggiungerà a una nuova serie di procedure di revisione per garantire la coerenza nel modo in cui i diversi eventi misurano la loro performance finanziaria, restando sostenibili.

Oltre a questo, il piano prevede di apportare modifiche al calendario: alcuni Masters 1000 verrebbero allungati a 11 o 12 giorni con tabelloni allargati, offrendo ai promoters tornei più interessanti con tutti i migliori al via, e consentendo più giorni di riposo ai tennisti. Questo avrebbe ripercussioni positive anche a livello organizzativo ed econonico: i giocatori di livello inferiore avrebbero accesso a prize money superiori rispetto ad un ATP 250. Termini più rigidi con un torneo sicuro della data e del suo svolgimento per molti anni fornirebbero certezza ai promoters di spalmare i costi dell’investimento nel tempo e ricavare economie di scala. “Il modello di Indian Wells, che è una licenza di 30 anni, funziona” afferma Gaudenzi.

La crisi del Covid-19 ha avuto un impatto terribile su uno sport che ancora dipende fortemente dalla vendita dei biglietti come fonte primaria di reddito. Come in tanti altri contesti, la pandemia di coronavirus è servita ad accelerare le tendenze che, sotto sotto, erano già in atto. Per Gaudenzi ha mostrato all’ATP dove deve essere per tenere il passo: “Penso che stia solo confermando la direzione, dobbiamo raggiungere i fan tramite i media, raccogliendo i dati, e dobbiamo investire nella tecnologia per farlo. Raggiungiamo l’1% delle persone on-site. Meno dell’uno per cento. Ed è bellissimo: adoro andare a Wimbledon, è una delle migliori esperienze che puoi vivere e, in realtà, mi è piaciuto molto più come fan che come giocatore, ma non è per tutti. Vogliamo dare tennis a più di un miliardo di persone, e non possiamo farlo per tutti sul posto. Quindi il Covid ha messo a dura prova l’economia, ma penso che renda chiaro che l’opportunità c’è”.

Questi sono le parti salienti della lunga intervista di Gaudenzi. Un programma complesso e si potrebbe dire ambizioso, perché vede opportunità e cerca una crescita a braccetto con le nuove tendenze sociali e dell’intrattenimento. Unica nota: il Presidente dell’ATP parla – giustamente – di andare a cercare il pubblico per soddisfarlo, con nuovi metodi di fruizione del gioco. Ma… siamo sicuri che non ci sia da fare qualcosa per rendere il prodotto più stimolante, vario ed interessante?

Marco Mazzoni