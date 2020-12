Benoit Paire non è troppo d’accordo sulle regole dell’Australian Open: “Quando ti spiegano che per giocare agli Australian Open devi rimanere 14 giorni rinchiusi in una stanza d’albergo”

Benoit Paire ha vissuto un 2020 davvero complicato, con un’evidente mancanza di concentrazione di fronte al rigore e alla durezza che implica l’essere isolati e giocare senza pubblico (è risultato anche positivo, poi negativo e poi di nuovo positivo al Covid tra agosto e settembre).

Per questo non sorprende che sia stato il primo giocatore a mostrare reticenza nei confronti del piano ideato per realizzare l’Australian Open 2021, che prevede 14 giorni di quarantena e lasciare la stanza d’albergo solo 5 ore al giorno.

Dichiara Paire: “Quando ti spiegano che per giocare agli Australian Open devi rimanere 14 giorni rinchiusi in una stanza d’albergo.#interessant”.