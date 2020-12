La WTA conferma il cambiamento nella categoria dei tornei e ha anche un nuovo logo

Nei giorni scorsi era arrivata la notizia che la WTA si sarebbe uniformata con i tornei ATP a seconda della categoria e il cambiamento ora è ufficiale.

I Premier WTA cedono ora il passo ai nuovi WTA 1000, 500 e 250.

Oggi abbiamo appreso anche che il cambiamento non è solo a livello di categoria dei tornei, ma anche dell’immagine della WTA stessa. Ecco l’annuncio:

” Il nostro nuovo logo copre il linguaggio visivo del tennis con una donna che appare con lo slogan ‘WTA For The Game’. Usiamo l’immagine come un baluardo d’orgoglio e come promemoria del fatto che con il potere che ha l’unione possiamo costruire qualcosa di più grande di noi stessi”, si legge.