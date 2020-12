Daniel Vallverdu parla dell’Australian Open: “È impossibile che restino nella loro camera di hotel per due settimane e poi disputino partite al meglio dei cinque set”

Daniel Vallverdu, che attualmente segue Stan Wawrinka, è stato molto chiaro in un’intervista rilasciata alla Reuters sull’Australian Open.

Se i giocatori non potranno allenarsi durante le due settimane di quarantena alle quali saranno costretti entrando nel paese, non giocheranno il primo Grande Slam dell’anno (18-31 gennaio) per il rischio di infortuni. “L’unica possibilità perché funzioni è permettere ai tennisti di svolgere la loro preparazione in vista del torneo in campo”.

È impossibile che restino nella loro camera di hotel per due settimane e poi disputino partite al meglio dei cinque set”.

Il 34enne venezuelano, che in carriera ha già allenato nomi come Andy Murray e Juan Martin Del Potro, ha poi precisato: “Fisicamente è impossibile. Il rischio di infortunarsi sarebbe troppo grande. Non è che non possono fare una quarantena come hanno fatto già tantissime persone. Ma stando fermi due settimane i giocatori non possono certo preparare un Grande Slam”.