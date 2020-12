Federer torna in possesso del logo RF (Video)

Mesi addietro avevamo parlato della disputa legale tra Roger Federer ed il suo storico brand tecnico Nike in merito al logo RF. Il marchio campeggiava “iconico” su abbigliamento ed accessori dello svizzero, fino al mancato rinnovo dell’accordo con il gigante USA ed il nuovo contratto di sponsorizzazione con i nipponici di Uniqlo.

Per diverso tempo Federer non ha potuto utilizzare quel logo – nonostante lo rappresentasse in tutto il mondo – per problemi contrattuali. La disputa è definitivamente terminata, con grande soddisfazione di Roger che poco fa ha postato sui propri social un video divertente, in cui mostra una scatola Uniqlo …vuota, fino svelare quindi il suo contenuto: i nuovissimi cappellini RF, di Uniqlo, e con dietro anche una nuova scritta “Go Roger”.

Ecco il video dello svizzero