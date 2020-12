Nuova nota ufficiale di Tennis Australia, ma il mondo della racchetta resta ancora sospeso

Vista la continua ridda di voci sul prossimo Australian Open 2021, il CEO del tennis australiano Craig Tiley ha da poco diffuso una breve nota. Tuttavia dalle parole del factotum del tennis “down under” non trapela niente di nuovo, solo il massimo impegno per organizzare e far svolgere il primo Slam dell’anno a Melbourne, con la massima sicurezza per tutti. In pratica, il mondo del tennis resta ancora sospeso, in attesa di dettagli. E il calendario intanto segna primo dicembre…

Ecco la nota di Tiley:

“Tennis Australia sta continuando a lavorare a stretto contatto e produttivamente con il governo dello stato di Victoria e siamo fiduciosi di poter finalizzare i dettagli dell’Australian Open 2021 molto presto.

Inoltre siamo in continua comunicazione con la comunità del tennis internazionale, inclusi i Tours, i giocatori con i loro teams, ci stiamo consultando con loro sui programmi dell’evento e su come i giocatori possano allenarsi e prepararsi in sicurezza per un torneo del Grande Slam sotto le condizioni di quarantena predisposte dal governo di Victoria.

Comprensibilmente girano speculazioni pubbliche riguardo ai vari piani e protocolli che vengono presi in considerazione, così come sulle conversazioni confidenziali che sono state fatte, ma la nostra posizione resta chiara: ogni aspetto e decisione richiede l’accordo e l’approvazione del governo di Victoria prima di poter essere confermato.

La protezione e la sicurezza della comunità resta fondamentale nella discussione in corso.

Il nostro team continua a lavorare per mettere in scena un fantastico e sicuro Australian Open 2021 per giocatori, spettatori, partners e lo staff dell’evento. Non vediamo l’ora di poter annunciare, molto presto, maggiori dettagli, inclusa la vendita dei biglietti”.

A questo punto almeno lo slittamento del torneo in avanti rispetto alle date “classiche” sembra certo.