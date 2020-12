Aliassime ha parlato del doppio per allenarsi e con un obiettivo ben definito: “Voglio vincere un titolo del Grand Slam”

Felix Auger-Aliassime è uno dei grandi talenti del circuito, ma il primo titolo ATP deve ancora arrivare (sei finali… sei sconfitte).

Il canadese ha rilasciato un’intervista a We Are Tennis ed è rimasto soddisfatto del suo anno nonostante le finali perse. “È stato molto positivo in termini di risultati. Ho raggiunto la finale a Marsiglia, Rotterdam e Colonia. Ho anche ottenuto il miglior risultato in un Grand Slam, con l’ottavo agli US Open”.

Aliassime ha anche spiegato perché ha giocato così spesso in doppio. “Faceva parte del mio piano da gennaio. E’ molto educativo anche per il singolare. Giocare due partite nello stesso giorno è la migliore esperienza fisica possibile. Inoltre, essendo una partita da competizione, il doppio è il miglior modo per allenarsi. E’ positivo per il mio tennis, mi permette di lavorare sul servizio, sulla risposta, sul gioco di volo e sulla precisione dei miei colpi”, ha detto.

Per quanto riguarda i suoi obiettivi per il futuro, il canadese è stato chiaro. “Voglio diventare un giocatore migliore e vincere un titolo del Grand Slam”, ha concluso.