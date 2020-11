Australian Open 2021, ipotesi qualificazioni in un altro paese

Non si placa la ridda di voci sul prossimo Australian Open, stavolta per quel che riguarda lo svolgimento del tabellone di qualificazioni. Secondo alcune indiscrezioni, riportate dalla stampa iberica e tedesca, gli organizzatori del primo Slam stagionale stanno addirittura ipotizzando di spostare in un altro paese la fase preliminare del torneo, con Doha, Dubai e Singapore tra le possibili sedi, essendo queste le classiche tappe di scalo per avvicinarsi al lungo volo down under.

Questa soluzione permetterebbe di diminuire sensibilmente il numero di giocatori e giocatrici all’interno della “bolla sanitaria” (aspetto considerato prioritario per le autorità dello stato di Victoria, terribilmente preoccupate dal possibile ritorno dei contagi nel paese con l’afflusso di molte persone da altri continenti, dove ancora il Covid-19 circola massivamente); e sarebbe vitale anche per i tennisti e tenniste di poco fuori dai main draw per classifica, ma che grazie ad un posto in uno Slam conquistato con le “quali” riescono ad assicurarsi un importantissimo prize money oltre alla possibilità di migliorare il proprio ranking.

Certamente questa ipotesi è davvero particolare, soprattutto sul piano tecnico: che senso ha “iniziare” un torneo in condizioni totalmente diverse da quelle che poi si troveranno al primo turno, addirittura in un altro paese?

Quello che sembra ormai molto probabile è l’inizio degli Australian Open ai primi di febbraio, con i giocatori che potranno arrivare a Melbourne in gennaio e trascorrere la quarantena obbligatoria di due settimane allenandosi in un ambiente protetto, ma senza disputare tornei.

Marco Mazzoni