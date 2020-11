Caruso: “Il mio obiettivo è la top50”

Il 2020 tennistico in casa Italia ha scritto diverse pagine importanti. Tra queste l’ascesa di Salvatore Caruso, capace di chiudere la stagione al n.76 del ranking ATP, il miglior piazzamento della sua carriera. Intervistato dal quotidiano Tuttosport, il sicialiano non ha nascosto la soddisfazione per i risultati raggiunti, nonostante le difficoltà vissute nell’anno della pandemia, e ha dichiarato il suo obiettivo per il 2021: entrare in top 50. Ecco alcuni estratti dell’intervista.

“Il 2020? Non possiamo lamentarci, almeno in chiave personale. Certo non è facile a volte giocare, tornare in albergo da reclusi e non avere veri momenti di relax. Penso però ai tanti che versano in gravi difficoltà, stanno male o hanno perso il lavoro. Mi considero un privilegiato per aver potuto continuare a fare ciò che più amo, al contempo lavorare e guadagnare. Le difficoltà rappresentano solo un aspetto mentale da superare”.

“Ricordo con grande trasporto la vittoria a Roma, contro Sandgren, un giocatore ostico. Farlo nella rassegna che per noi italiani rappresenta qualcosa di particolare ha un valore doppio e così giustifico la commozione finale. Se a Parigi non ho ripetuto l’impresa del terzo turno dello scorso anno ho dato però il massimo contro Pella, pur non essendo riuscito a girare il match”.

“Obiettivi per il 2021? Mettere ancora a punto i dettagli per salire tra i top 50. L’ulteriore salto di qualità sarà legato alla gestione migliore di alcuni momenti delle partite. Ora la ripresa, dopo una settimana di relax a Siracusa. Cercheremo di capire cosa succederà in Australia per pianificare nel migliore dei modi la preparazione. Un sogno? Fare bene a Wimbledon e giocare sullo storico Centrale, ovviamente sempre con un pensiero speciale per gli Internazionali BNL d’Italia”.

Altro momento importante della sua stagione è stato l’ultimo torneo disputato, a Sofia, dove ha sconfitto il talento canadese Auger-Aliassime: “Un appuntamento partito in sordina nel quale ho esordito contro un giocatore locale. Ho dovuto adattarmi alle condizioni, la leggera altura ed il tipo di palline. L’ho fatto e al secondo turno ho centrato una bella affermazione contro Auger Aliassime, giovane dal grande futuro già n.21 al mondo. In quella partita non ho mai perso il servizio raccogliendo i frutti del lavoro svolto in questi ultimi anni. Tutto parte di lì, quando sai di essere forte nei primi turni di battuta puoi anche permetterti di osare di più in risposta andando a caccia del break che può fare la differenza”.

A Sofia il successo è andato a Sinner, uno dei giovani più promettenti dell’intero panorama internazionale. Per Caruso alla crescita degli azzurri sta contribuendo il confronto nei vari momenti di condivisione: “Quando siamo in giro parliamo spesso tra di noi e ci confrontiamo. La speranza è di continuare a progredire tutti insieme, dai più esperti ai più giovani”.