Le notizie dal Circuito ATP: Il calendario sarà trimestrale. I primi tre mesi si conosceranno ad inizio dicembre. ATP Cup verso la cancellazione nel 2021. L’ATP ai tennisti “Non prenotate per il momento i viaggi per l’Australia” (8 gennaio inizio quarantena?)

Piano piano si stanno svelando tutti i dettagli sugli Australian Open 2021. Secondo The Age, l’ATP ha informato i giocatori che il periodo di quarantena inizierà probabilmente l’8 gennaio.

Tuttavia, ha consigliato ai tennisti di non prenotare alcun viaggio per attendere le date ufficiali: “Ci sono limitazioni rigide al numero di persone autorizzate ad entrare in Australia. È probabile che ci sia ancora un ritardo di uno. o due settimane per l’inizio degli Australian Open. La determinazione dei protocolli COVID-19 e di altre procedure saranno presto comunicate sia ai giocatori che agli allenatori” si legge nella nota inviata ai tennisti.

La pandemia di coronavirus che sta colpendo l’intero pianeta sta indirettamente toccando di nuovo il tennis. Come è stato detto nelle ultime settimane,non pubblicherà un calendario ufficiale per il 2021, ma andrà trimestre per trimestre per vedere come si evolverà l’epidemia nei diversi paesi.

Secondo il giornalista Michal Samulski, il calendario ATP per il primo trimestre del 2021 sarà pubblicato all’inizio di dicembre. Dovremo aspettare quindi ancora qualche giorno per sapere ufficialmente quando si giocheranno, tra le altre cose, l’Australian Open e il Masters 1000 di Indian Wells e Miami.

Continuiamo a ricevere notizie sull’Australian Open 2021 e su tutti i tornei che precedono il primo grande evento dell’anno. Secondo vari media australiani, l’ATP Cup non si terrà nel 2021. Il motivo non è altro che la mancanza di spazio nel calendario.

Ricordiamo che questo torneo ha avuto la sua prima edizione solo un anno fa per preparare gli Australian Open in sostituzione della Hopman Cup. Oltre a questa decisione, tutto indica che a Melbourne il torneo in carrozzina si giocherà normalmente, mentre le qualificazioni sono in serio dubbio.