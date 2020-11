ATP Rotterdam: Krajicek conferma la disputa del torneo. Incertezza sulle date, ci saranno 3.500 spettatori al giorno

Richard Krajicek, direttore del torneo ATP 500 di Rotterdam, ha confermato che la manifestazione avrà luogo nel 2021 anche se al momento non è possibile definire con certezza la settimana in cui si svolgerà: “Il torneo si svolgerà regolarmente e alla presenza del pubblico, anche se saranno ammesse 3.500 persone al giorno invece delle tradizionali 10.000. In campo ci saranno i raccattapalle mentre adotteremo la tecnologia al posto dei giudici di linea, i giocatori e lo staff saranno sistemati in una bolla. Non ho ancora avuto contatti con alcun tennista, voglio prima aspettare di capire quello che succederà: bisogna parlare con i fatti, non con i ‘se’ e per questo motivo non ho ancora parlato nemmeno con Roger Federer“.

Originariamente previsto a partire dall’8 febbraio in contemporanea con i tornei ATP 250 di New York e Buenos Aires, l’evento olandese potrebbe essere spostato nel caso in cui gli Australian Open venissero programmati dal 1° febbraio: “Qualora gli Open d’Australia dovessero giocarsi a febbraio, noi saremmo costretti a trovare una nuova sistemazione in calendario. In caso di rinvio dell’Australian Open a marzo o aprile, manterremo la data originaria perché sicuramente i tennisti avranno voglia di mettere partite sulle gambe prima di sobbarcarsi la lunga trasferta“.