La morte di Diego Armando Maradona: La reazione dei tennisti

È morto ieri Diego Armando Maradona, vittima di un arresto cardiaco nella sua abitazione di Buenos Aires. Il Pibe de Oro, capitano dell’Argentina campione del mondo nel 1986, aveva compiuto 60 anni lo scorso 30 ottobre e due settimane fa era stato operato al cervello per un ematoma subdurale.

Da molti considerato il più grande calciatore di tutti i tempi, ha vestito le maglie di Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcellona, Napoli e Siviglia, chiudendo poi con il calcio giocato in patria. In seguito si è dedicato alla carriera da allenatore, guidando la nazionale Albiceleste dal 2008 al 2010. La sua ultima tappa è stata il Gimnasia La Plata.

Vediamo la reazione dei tennisti dopo la scomparsa del campione argentino:

Rafael Nadal : “Oggi il mondo dello sport in generale e del calcio in particolare ha un vuoto. Ci siamo persi Maradona uno dei più grandi atleti della storia. C’è ancora però quello che ha fatto nel calcio. Le mie più sincere e sentite condoglianze alla sua famiglia, al mondo del calcio e a tutta l’Argentina”.

Juan Martin Del Potro : “Sento che stai tornando nel posto che ti apparteneva, il cielo. Per me non morirai mai. Riposa in pace”.

Diego Schwartzman : “E come puoi non chiamarti DIEGO? Ti amerò per sempre D10S”

Fabio Fognini : “Mezzo nudo lo guardo;insieme a lui nello spogliatoio entra un sacco di gente,non so cosa dire. Maradona mi stringe la mano,io sorrido,poi d’istinto comincio a cantare : < < Oh mamma mamma mamma,sai perché mi batte il corazón? Ho visto Maradona, è innamorato son..>>

Prima ancora di rendermene conto sto saltando, e gli altri nello spogliatoio mi vengono indietro,cantano e saltano anche loro. Maradona ride.

Alla fine gli chiedo di farmi l’autografo su una maglia dell’Italia .

< > dice lui.

Appena torno a casa,mio papà quella maglia la fa incorniciare e la appende in palestra.

Penso sia il regalo più bello che gli abbiano mai fatto.

PARA SIEMPRE DIEGO

Dep D10s

Davis Cup: ” Per l’Argentina. Per amore dello sport.

Addio, Diego. Le partite di Coppa Davis non saranno più le stesse senza di te”.

Guillermo Vilas : “Diego. Un fortissimo abbraccio a tutta la famiglia”.