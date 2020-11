Verso l’accordo per l’Australian Open. Il ministro dello Sport dello stato di Victoria “Sono sicuro che il torneo si giocherà all’inizio dell’anno e molto probabilmente sarà una o due settimane dopo la data prevista”

Come abbiamo accennato in un recente articolo, l’Australian Open 2021 potrebbe iniziare a febbraio, il che darebbe maggiore sicurezza alle autorità sanitarie per stabilire i loro protocolli e consentirebbe una quarantena di due settimane ai giocatori per allenarsi.

Le trattative procedono bene, come confermato da Martin Pakula, ministro dello Sport dello Stato di Victoria. “Se ci sarà un ritardo nella data di inizio, sarà molto breve. Sono sicuro che il torneo si giocherà all’inizio dell’anno e molto probabilmente sarà una o due settimane dopo la data prevista (18 gennaio)”, ha detto sui media australiani.