L’ATP conferma il ranking a 24 mesi almeno fino al 01 Marzo. Nel 2021 però ritorna la Race

L’ATP ha reso noto che per il momento manterrà il sistema dei punti degli ultimi mesi, con l’obiettivo di preservare i principi di merito e giustizia. In classifica i risultati degli ultimi 24 mesi verranno conservati almeno fino al 1 marzo, quando si ritroveranno per decidere se mantenerli o tornare al consueto sistema di difesa dei punti della scorsa stagione.

Saranno presi in considerazione i 19 migliori risultati degli ultimi 24 mesi, evitando che un risultato dello stesso evento venga registrato due volte.

Le Nitto ATP Finals sarà il 20 ° evento e verrà conteggiato per chi le ha disputate nel 2019 e / o 2020. Oltre a questo, l’ATP ha annunciato che nel 2021 torneranno la Race to Turin e la Race to Milan (NextGen Finals), che deciderà quali saranno gli otto tennisti che andranno alle Nitto ATP Finals 2021 e all’evento che riunisce gli otto migliori giovani.

Ricordiamoci che quest’anno è stata abolita la Race ed è stata la classifica ATP, con il suo nuovo sistema di punteggio, a determinare i posti per le Finals.