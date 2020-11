Danilo Pizzorno mostra l’evoluzione del servizio di Sonego dal 2008 al 2020 (Video)

Danilo Pizzorno, stimato tecnico e pioniere in Italia nell’uso della video analisi, ha pubblicato sui propri canali social un video molto curioso con protagonista Lorenzo Sonego. L’azzurro è stato ripreso negli anni (dal 2008 al 2020) mentre esegue il movimento del servizio, mostrando l’evoluzione del colpo negli anni, fino a quello attuale. Un colpo decisivo nel tennis moderno, e anche nel gioco del piemontese, arrivato quest’anno all’ottimo 33esimo posto del ranking ATP di fine stagione, con la perla della finale al torneo 500 di Vienna, dove ha sconfitto nettamente il n.1 del mondo Novak Djokovic partendo dalle qualificazioni.

Danilo Pizzorno per i suoi video utilizza Eyes On, tecnologia innovativa per tennis e padel. Nato come maestro di tennis, da metà anni ’90 è stato tra i primissimi a sperimentare le nuove tecnologie video per lo studio del gioco ed il miglioramento del gesto tecnico. Ha affiancato per anni questa innovazione all’insegnamento, fino a diventare specialista nel campo dal 2007, lasciando l’attività di maestro “classico”. Ha collaborato con moltissimi giocatori, recentemente con Gaio e Paolini oltre a Sonego, ma ha supportato anche Ivan Ljubicic nello studio dei principali rivali di Federer.

Il suo archivio personale parte dal 1996, oltre venti anni di attività in cui ha contribuito enormemente allo studio del gioco ed alla crescita della tecnica di moltissimi giocatori.

Ecco il video di Lorenzo Sonego, tratto dalla pagina Instagram di Pizzorno.