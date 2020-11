Murray: “Djokovic è il più efficace nello scegliere il colpo migliore per la situazione, ma non negli ultimi tornei”

Andy Murray negli ultimi giorni è stato particolarmente attivo con i media e insieme Gael Monfils nel progetto “Twitch stream” per l’ATP. Tra le sue interessanti dichiarazioni, spiccano le parole su Novak Djokovic. Secondo lo scozzese, il calo di risultati del n.1 da Roland Garros a fine stagione è dovuto non solo a motivi fisici quanto soprattutto mentali. Una delle migliori qualità di Djokovic, secondo Murray, è la capacità di restare focalizzato nel match e riuscire a trovare la soluzione tecnico-tattica migliore alla situazione di gioco. Questo non è invece accaduto all’ultimo Roland Garros e nel corso dei suoi ultimi tornei disputati, come alle Finals appena concluse. Un cortocircuito nel suo processo decisionale, che potrebbe essere il risultato delle sue distrazioni fuori dal campo.

Ecco le parole di Andy: “Ci sono passato a volte durante la mia carriera, fasi in cui mentalmente non sei del tutto presente e totalmente concentrato. Penso che una delle cose che influito maggiormente sul rendimento di Djokovic nelle ultime settimane sia la selezione dei colpi nei momenti importanti. Le scelte leggermente sbagliate nel momento sbagliato … Questo è l’aspetto in cui Novak in tutta la sua carriera, ma soprattutto negli ultimi cinque-sei anni, è stato migliore di chiunque altro. Molto raramente sceglie l’opzione sbagliata o lascia partire il colpo sbagliato sul piano tattico. In generale, fare le scelte sbagliate non è qualcosa che assoceresti a lui. Invece questa settimana (alle ATP Finals) e forse un po’ anche durante gli Open di Francia, è caduto in questo problema. Nella finale del Roland Garros 2020 sembrava che stesse cercando di accorciare troppo i punti, e lo stesso questa settimana. È una tattica che non ha funzionato, come diverse scelte nel selezionare i colpi in momenti cruciali. Non era focalizzato nei match come nei momenti migliori”.

Marco Mazzoni