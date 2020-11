Jannik Sinner da Fabio Fazio: “Ci hanno detto che forse non potremo entrare in Australia fino all’1 gennaio. Ma è tutto da vedere”.

Jannik Sinner, recente vincitore dell’Atp 250 di Sofia e attuale numero 37 del mondo, è intervenuto ieri sera in collegamento a ’Che tempo che fa’ in diretta su RaiTre.

Dichiara Sinner: “Quando vinci un torneo come quello di Sofia è una bellissima emozione, ma io cerco sempre di migliorarmi. Quando ho perso il secondo set contro Pospisil, volevo subito capire il perché, ma sono i piccoli dettagli che fanno la differenza. I complimenti dei grandi campioni? Non mettono ansia, mi fanno piacere ma devo ancora dimostrare tanto. Ho vinto solo un torneo Atp, la strada è lunga”.

“Se ci fosse stata tutta la stagione da giocare, senza stop, magari sarei più in alto o più in basso in classifica. Durante il lockdown ho fatto parecchia atletica all’inizio, poi ho giocato tanto e devo dire che sono migliorato. La patente? L’ho presa, ero molto teso, anzi era in incubo. Finalmente posso guidare”.

“Adesso mi alleno in vista degli Australian Open, anche se non è sicuro quando si terrà esattamente. Ci hanno detto che forse non potremo entrare in Australia fino all’1 gennaio. Ma è tutto da vedere”.