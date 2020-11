Australian Open: Ci potrebbe essere un boicottaggio dei tennisti. Tutto ruota sulle date

L’Australian Open 2021 è ancora in alto mare. Secondo il Sydney Morning Herald, c’è la minaccia che i tennisti si rifiutino di partecipare al primo Grande Slam dell’anno a meno che il governo dello stato di Vittoria non ceda e permetta ai giocatori di arrivare a Melbourne entro la fine di dicembre (se venissero confermate le date attuali).

I giocatori pensano così di avere abbastanza tempo per andare in quarantena, allenarsi e poter gareggiare prima dell’inizio degli Australian Open, che dovrebbero iniziare il prossimo 18 gennaio. Ricordiamo che la prima proposta di Tennis Australia era che i tennisti sarebbero dovuti arrivare a Melbourne alla metà di dicembre, cosa molto in contrasto con l’opinione dei giocatori.