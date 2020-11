ATP Finals 2020: Rafael Nadal elimina Stefanos Tsitsipas ed è in semifinale

Rafael Nadal (ATP 2) ha dovuto attingere a molte delle sue risorse tecniche e caratteriali per battere 6-4 4-6 6-2 Stefanos Tsitsipas (6) e guadagnarsi l’accesso alle semifinali delle ATP Finals di Londra. L’iberico, qualificatosi come secondo del Gruppo Londra 2020, sulla strada verso il suo primo titolo nel torneo che chiude la stagione sfiderà ora in semifinale Daniil Medvedev (4).

La sfida si è sviluppata sin dai primi scambi su alti livelli. Nonostante il buon avvio, Tsitsipas ha avuto un passaggio a vuoto, culminato in un doppio fallo che ha regalato al maiorchino il break decisivo nel primo set. Nella seconda frazione, stesso copione, ma a ruoli invertiti: il vincitore dell’ultimo Roland Garros ha smarrito la battuta sul più bello, permettendo al greco di portare il match al terzo set. Lì, dopo un botta e risposta di break conquistati, è stato Nadal a prendere il largo in via definitiva chiudendo la partita per 6 a 2.

ATP Nitto ATP Finals Rafael Nadal [2] Rafael Nadal [2] 6 4 6 Stefanos Tsitsipas [6] Stefanos Tsitsipas [6] 4 6 2 Vincitore: R. NADAL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 5-2 → 6-2 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 S. Tsitsipas 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 S. Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 S. Tsitsipas 0-15 df 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 4-5 → 4-6 S. Tsitsipas 15-0 30-0 ace 40-0 4-4 → 4-5 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-4 → 4-4 S. Tsitsipas 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 R. Nadal 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 5-4 → 6-4 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 4-4 → 5-4 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 S. Tsitsipas 0-15 df 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-2 → 2-3 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-2 → 2-2 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1