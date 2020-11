ATP Finals 2020: Dominic Thiem perde contro Rublev ma chiude il gruppo al primo posto

Dominic Thiem (ATP 3) è incappato nella sua prima sconfitta alle ATP Finals di Londra, sconfitto da Andrey Rublev (8) in due set, terminati con i parziali di 6-2 7-5. Una battuta d’arresto del tutto indolore, dato che l’austriaco, dopo aver superato Stefanos Tsitsipas (6) e Rafael Nadal (2), era già sicuro della prima piazza nel Gruppo Londra 2020, sinonimo di qualificazione alle semifinali.

Il vincitore degli ultimi US Open è entrato in campo senza chiedere nulla alla sfida, lasciando libero sfogo alla voglia del suo avversario di centrare la prima gioia alle Finals. Ottenuto il doppio break nel primo set, Rublev ha così risolto la frazione iniziale in un baleno. Più combattuto il secondo set, in cui Thiem si è riassestato su livelli di concentrazione accettabili, tenendo maggiormente testa al russo.