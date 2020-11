Da Ortisei: Il resoconto di giornata con il programma di domani. Marcora batte Lorenzo Musetti

Era senza ombra di dubbio la partita più attesa del primo turno allo Sparkasse Challenger Süd Tirol, la rivincita tra Lorenzo Musetti e Roberto Marcora a dodici giorno dalla loro sfida al challenger di Parma. Come il 5 novembre scorso anche oggi ha vinto l’esperto lombardoed ha eliminato la quarta testa di serie del torneo altoatesino giunto alla sua undicesima edizione. Marcora vince con il punteggio di 6:3, 7:6 (5) in 78 minuti.

È stata una partita emozionante senza spettatori sul centrale di Ortosei, finita con una vittoria meritata per il 31-enne di Busto Arsizio che dopo il 3:6, 6:3, 6:4 a Parma oggi ha concesso il bis.

Il tennis potente con servizio e diritto e le risposte aggressive di Marcora è perfetto per i campi veloci di Ortisei. Il lombardo nell’arco del match non ha concesso nessuna palla break e ha vinto il 79 per cento dei punti sul suo servizio (48 su 61), una cifra impressionante. Marcora è stato bravo a sfruttare l’unica palla break di tutto il match e grazie a una risposta eccellente è andato avanti 4:2 nel primo set. Nella seconda frazione hanno dominato i giocatori al servizio. Epilogo giusto dunque il tiebreak che si apre con un minibreak per Marcora, che allunga 3:0. Sul 4:2 commette un doppio fallo. Musetti pareggia i conti con un servizio vincente, prima che Marcora con un altro return perfetto torna avanti 5:4. Arriva il seƫmo doppio fallo di Marcora al primo match point, ma sul 6:5 e servizio Musetti una sua risposta rimane miracolosamente in campo. Musetti sbaglia lo smash seguente ed e eliminato.

Anche Matteo Viola come Musetti ha salutato la Val Gardena dopo il primo turno. Come Giulio Zeppieri contro Martin Klizan il veneto in soli 50 minuti è stato eliminato dalla seconda testa di serie, il bielorusso Ilya Ivashka, che con un 6:1, 6:1 dimostra di essere uno dei favoriti per la vittoria finale.

Dura 50 minuti l’avventura di Giulio Zeppieri allo Sparkasse Challenger Val Gardena SüdTirol. La promessa del tennis azzurro non può niente contro l’esperto slovacco Martin Klizan, ex numero 24 del mondo, che senza grandi problemi vince per 6:1, 6:3. Dopo un primo set durato soli venti minuti con Klizan che sul proprio servizio ha ceduto appena quattro punti, l’azzurro nel secondo parziale rientra nel match con il controbreak del due pari. Dopo avere ceduto un’altra volta il servizio nel quinto game, Zeppieri potrebbe riaprire il match con un altro break nell’ottavo game. Klizan annulla la palla break con un

ace e vola al secondo turno.

Il francese Antoine Hoang è la seconda testa di serie a raggiungere gli ottavii al torneo di Ortisei. Ha vinto il derby transalpino contro Arthur Rinderknech nel primo match della giornata sul centrale dopo una battaglia di oltre due ore. Nel match più lungo del torneo finora (128 minuti) si è imposto per 6:4, 3:6, 7:6 (5).

Al secondo turno troverà il russo Pavel Kotov, uno dei tre qualificati ad approdare agli ottavi. Il terzo giocatore proveniente dalla qualificazioni a vincere un match nel main draw è Johannes Härteis. Ha fatto suo il derby tedesco con Daniel Masur, dopo avere sciupato cinque matchpoint al tiebreak del secondo set prima di imporsi per 6:3, 6:7 (10), 6:3 chiudendo finalmente all’ottavo matchpoint.

Insolito duello tra due Lucky Loser al primo turno tra i russi Alexey Vatutin (entrato in tabellone grazie alla rinuncia di Lukas Lacko) e Evgeny Karlovskiy,che ha preso il posto dello sloveno Blaz Rola. Ha vinto Karlovskiy per 6:1, 6:3 aggiudicandosi per la prima volta un confronto con il suo connazionale dopo due sconfitte nei due precedenti.

La giornata di mercoledì inizierà alle ore 11. In programma ci sono sei singolari e tre doppi. Oltre all’atteso esordio di Luca Nardi (il 17-enne sfiderà nel terzo match sul centrale Tomas Machac, finalista al challenger di Bratislava domenica scorsa) scenderà in campo anche Federico Gaio, che nell’ultimo match del centrale giocherà contro il turco Altug Celikbilek per un posto nei quarti.. Nardi oggi ha perso in doppio al fianco di Francesco Maestrelli contro l’altra coppia azzurro Francesco Forti/Federico Gaio, che si è imposto per 6:1, 6:4.

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Alexandre Muller vs Jay Clarke

2. Illya Marchenko vs Hugo Grenier

3. [WC] Luca Nardi vs Tomas Machac

4. [6] Federico Gaio vs [Q] Altug Celikbilek

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Maximilian Marterer vs [3] Aslan Karatsev

2. [Q] Pavel Kotov vs [5] Antoine Hoang

3. [3] Karol Drzewiecki / Szymon Walkow vs Daniel Masur / Sebastian Ofner (non prima ore: 13:00)

4. [1] Andre Begemann / Albano Olivetti vs [WC] Elmar Ejupovic / Horst Rieder

5. [Alt] Michael Geerts / Julian Lenz vs Pavel Kotov / Alexey Vatutin