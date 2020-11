Per la prima volta dal 1998, nessun tennista svizzero ha vinto un torneo ATP

È noto che il 2020 è stato un anno insolito per molti versi, con il tennis che non è sfuggito a questa regola.

Per quanto riguarda la Svizzera, paese di grandi campioni dello sport, questa è stata una stagione nera: l’ATP 500 di Basilea è stato annullato, come l’ATP 250 di Gstaad e Ginevra e, per la prima volta dal 1998, è stata completata un’intera stagione senza che alcun tennista abbia vinto un torneo del circuito maggiore.

Marc Rosset ne vinse uno nel 1999 (San Pietroburgo) e 2000 (Marsiglia) poi Roger Federer, vincitore di 103 tornei ATP in singolare, ne ha vinto almeno uno tra il 2001 e il 2019, ad eccezione del 2016, quando non ne vinse nemmeno uno, ma fu compensato per i risultati ottenuti dall’amico Stan Wawrinka, che in quell’anno fu campione agli US Open, ma anche a Ginevra, Dubai e Chennai.

Questa è anche la prima volta dal 2001 che non c’è alcun tennista svizzero nelle Finals ATP. Federer ha partecipato alla competizione tra il 2002 e il 2015 e dal 2017 al 2019, mentre Wawrinka ha partecipato all’evento nel 2013, 2014, 2015 e 2016.