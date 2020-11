ATP Finals 2020: Esordio brillante di Novak Djokovic

Novak Djokovic (ATP 1) ha esordito con successo alle ATP Finals di Londra. Già trionfatore in 5 occasioni al torneo dei Maestri di fine stagione (a -1 dal record di Roger Federer), il serbo ha piegato con il risultato di 6-3 6-2 in 1h18′ l’argentino Diego Schwartzman (9), al debutto dal canto suo a questo livello.

Il primo match del Gruppo Tokyo 1970, che comprende anche Alexander Zverev (7) e Daniil Medvedev (4), è tutto sommato filato via liscio per Nole, malgrado il break del 2-1 concesso in avvio di primo set. Nonostante il buon ritmo da fondo, il sudamericano non è infatti sembrato avere grosse armi per impensierire il numero uno del mondo.