Roger Federer ed i suoi ricordi alle Finals e poi sull’edizione 2021 a Torino: “La verità è che non importa dove si sposta il torneo. Ogni giocatore vuole andare lì e giocare ovunque. Se potessi, andrei sulla luna per giocare in questa competizione”

Roger Federer ha partecipato a una fantastica conversazione con un altro dei migliori tennisti di tutti i tempi, Bjorn Borg, dove ha parlato di diversi argomenti interessanti e rivela alcuni momenti speciali che ha vissuto alle Finals ATP.

“I miei primi ricordi delle finals ATP risalgono a quando ero bambino e vedevo tutto in TV con commenti in tedesco (…) Per me qualificarmi per le finals ATP era qualcosa di favoloso. Tutto è iniziato con una vittoria su Agassi nel formato ‘Round Robin’ dove ho finito per salvare match points e ho vinto 7-6 nel tie-break del terzo parziale. Poi ho battuto ancora Agassi in finale e quella vittoria mi ha fatto credere che avrei potuto battere gli specialisti da fondo campo. Non mi sono fatto prendere dal panico in quella partita. Quel torneo del 2003 è stato un punto di svolta per me in quel periodo”.

Roger Federer ricorda anche l’edizione 2010 delle ATP Finals, in particolare la finale contro Rafael Nadal:

“Ogni volta che gioco con Rafa indoor ho molta pressione perché sono favorito. Per me Rafa è stato sempre un avversario molto complicato. Vincere il torneo di quell’anno è stato qualcosa di molto speciale perché avevo già vinto a Shanghai e Houston e sono riuscito a farlo a Londra per la prima volta”.

Il campione svizzero ha parlato anche dell’edizione 2021 che sarà la prima nella città di Torino, in Italia:

“La verità è che non importa dove si sposta il torneo. Ogni giocatore vuole andare lì e giocare ovunque. Se potessi, andrei sulla luna per giocare in questa competizione”.