ATP Doha: nel 2021 il torneo potrebbe disputarsi nel mese di febbraio

Alla luce della possibile disputa di tutti i tornei pre-Australian Open in una “maxi” bolla nello stato del Victoria, gli organizzatori del torneo ATP 250 di Doha, originariamente programmato nella settimana del 4 gennaio 2021 in contemporanea con l’ATP Cup, starebbero pensando di chiedere lo spostamento al mese di febbraio. Il Qatar ExxonMobil Open, che in questa stagione è stato vinto dal russo Andrey Rublev (6-2 7-6 in finale contro il francese Corentin Moutet), potrebbe “slittare” in calendario di poco più di trenta giorni e giocarsi dal 15 febbraio, la settimana precedente al torneo ATP 500 di Dubai.

Nei prossimi giorni l’ATP rilascerà un comunicato ufficiale con tutti gli aggiornamenti relativi alle prime tappe del calendario tennistico del 2021.