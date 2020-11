Video del Giorno: Jannik Sinner intervistato dal TG1

Jannik Sinner è stato intervistato ieri sera dal Tg1 delle 20, dopo la vittoria nella giornata di sabato del torneo ATP 250 di Sofia.

Dichiara Sinner: “A Sofia è stata una settimana davverospeciale, sono strafelice dopo la finale, una battaglia molto serrata. Non ci sono segreti per questo successo, se non il duro lavoro con il mio team”.

Poi una domanda sullo sci che è stata una sua passione: “Nello sci fai un errore e finisce tutto, nel tennis puoi farne tanti e sei ancora dentro. Ho scelto il tennis perchè mi piaceva di più. In questo sport c’è sempre una soluzione per vincere la partita. Il mio giocatore preferito è Roger Federer e mi sono anche allenato con lui”.

Ecco l’intervista integrale