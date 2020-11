Bernard Tomic debutta con la sua nuova fidanzata in un social “hot”

Bernard Tomic, ex top 20 e attualmente fuori dalla top 200 della classifica ATP – non gareggia da marzo, come molti australiani come Ash Barty, Sam Stosur e Nick Kyrgios, ad esempio – è tornato alla cronaca nei giorni scorsi per cosa ha fatto fuori dal campo.

Il 28enne australiano ha recentemente confermato la sua relazione con la connazionale Vanessa Sierra, una modella che ha un account sul social network ‘Only Fans’, dove inserisce molti contenuti “Hot”, e ha debuttato lui stesso con un video “piccante” su quel social network questa domenica.

“Ho convinto Tomic e ho fatto qualcosa di veramente brutto in un video”, ha scritto la modella nella didascalia di una foto dove i due appaiono a letto.

Sempre a braccetto con le polemiche, Bernard Tomic è agli onori della cronaca molto più spesso per quello che fa fuori dal campo che per qualcosa che realizza in campo. Fidanzate, serate fuori, aggressioni del padre ai compagni di allenamento, partecipazione a reality show e interviste controverse sono stati alcuni dei temi più recenti che hanno segnato la sua carriera negli ultimi anni, in cui ha già ammesso di non amare lo sport.

Ricordiamo che, nonostante tutto, Tomic, ex ragazzo prodigio, ha quattro titoli ATP vinti in carriera, l’ultimo dei quali nel settembre 2018 a Chengdu, in Cina.