Richard Gasquet lascia aperta la possibilità di concludere la sua carriera l’anno prossimo

Richard Gasquet è uno dei grandi nomi del tennis francese degli ultimi anni, ma a 34 anni il transalpino è lontano dai risultati sperati.

Attualmente al 49° posto della classifica mondiale, Gasquet, eliminato nelle semifinali dell’ATP 250 di Sofia, ha lasciato aperta la possibilità di porre fine alla sua carriera nel 2021.

“Ero nella top 100 per la prima volta nel 2003 e se mi avessero detto che nel 2020 avrei giocato ancora a tennis non ci avrei creduto. Ad essere onesti, mi piacerebbe continuare a giocare per un altro paio d’anni, ma non so se sarà possibile”.

“Giocherò l’anno prossimo e poi vedremo cosa succederà. Posso ritirarmi alla fine del 2021 o continuare. Finché giocherò lo farò senza alcun dubbio”.