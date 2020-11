Challenger Ortisei: I risultati completi del Turno Decisivo di Quali. Pellegrino nel main draw. Fuori Forti (Video)

Md

(1) Uchiyama, Yasutaka vs Muller, Alexandre

Clarke, Jay vs (WC) Prinoth, Patric

Ofner, Sebastian vs Marchenko, Illya

Grenier, Hugo vs (7) Rodionov, Jurij

(4) Musetti, Lorenzo vs Marcora, Roberto

(SE) Klein, Lukas vs Lenz, Julian

(Q) Kotov, Pavel vs Cressy, Maxime

Rinderknech, Arthur vs (5) Hoang, Antoine

(6) Gaio, Federico vs (Q) Pellegrino, Andrea

(Q) Celikbilek, Altug vs Kolar, Zdenek

(LL) Vatutin, Alexey vs Rola, Blaz

Marterer, Maximilian vs (3) Karatsev, Aslan

(8) Klizan, Martin vs (WC) Zeppieri, Giulio

(WC) Nardi, Luca vs Machac, Tomas

Masur, Daniel vs (Q) Haerteis, Johannes

Viola, Matteo vs (2) Ivashka, Ilya

Challenger Ortisei CH | Indoor | e44.820 – TD Quali

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Francesco Forti vs Altug Celikbilek



CH Ortisei Francesco Forti Francesco Forti 2 2 Altug Celikbilek Altug Celikbilek 6 6 Vincitore: A. CELIKBILEK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Celikbilek 15-0 15-15 df 40-15 ace 2-5 → 2-6 F. Forti 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 A. Celikbilek 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 2-4 F. Forti 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 A. Celikbilek 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 F. Forti 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 A. Celikbilek 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 F. Forti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Celikbilek 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 F. Forti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 A. Celikbilek 15-0 40-0 ace 40-15 1-4 → 1-5 F. Forti 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 df 40-40 40-A 1-3 → 1-4 A. Celikbilek 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 1-3 F. Forti 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-2 → 1-2 A. Celikbilek 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 0-1 → 0-2 F. Forti 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

2. [3] Evgeny Karlovskiy vs [6] Andrea Pellegrino



CH Ortisei Evgeny Karlovskiy [3] Evgeny Karlovskiy [3] 6 6 2 Andrea Pellegrino [6] Andrea Pellegrino [6] 7 0 6 Vincitore: A. PELLEGRINO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 E. Karlovskiy 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 ace 2-5 → 2-6 A. Pellegrino 0-15 0-30 0-40 1-5 → 2-5 E. Karlovskiy 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-5 → 1-5 A. Pellegrino 15-0 30-0 0-4 → 0-5 E. Karlovskiy 0-15 0-30 df 0-40 df 0-3 → 0-4 A. Pellegrino 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 E. Karlovskiy 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 A. Pellegrino 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 E. Karlovskiy 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-0 → 6-0 A. Pellegrino 0-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 E. Karlovskiy 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-0 → 4-0 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-0 → 3-0 E. Karlovskiy 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 2-0 A. Pellegrino 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* df 1-1* 1*-2 1*-3 df 2-3* 2-4* 2*-5 ace 3*-5 4-5* 5-5* df 5*-6 6-6 → 6-7 A. Pellegrino 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 6-5 → 6-6 E. Karlovskiy 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 A. Pellegrino 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 E. Karlovskiy 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 A. Pellegrino 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 E. Karlovskiy 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace ace 2-4 → 3-4 A. Pellegrino 0-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 2-4 E. Karlovskiy 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 E. Karlovskiy 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 A. Pellegrino 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 E. Karlovskiy 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Alexey Vatutin vs Johannes Haerteis



CH Ortisei Alexey Vatutin [1] Alexey Vatutin [1] 3 6 3 Johannes Haerteis Johannes Haerteis 6 3 6 Vincitore: J. HAERTEIS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 J. Haerteis 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 A. Vatutin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 3-4 → 3-5 J. Haerteis 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 A. Vatutin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 J. Haerteis 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 A. Vatutin 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 J. Haerteis 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 A. Vatutin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Haerteis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Vatutin 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 J. Haerteis 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 A. Vatutin 15-0 15-15 30-15 4-2 → 5-2 J. Haerteis 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 4-1 → 4-2 A. Vatutin 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 J. Haerteis 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 A. Vatutin 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 J. Haerteis 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 A. Vatutin 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Haerteis 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 A. Vatutin 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 J. Haerteis 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 A. Vatutin 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 2-3 → 2-4 J. Haerteis 15-0 30-15 ace 40-15 ace 2-2 → 2-3 A. Vatutin 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 J. Haerteis 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 A. Vatutin 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Haerteis 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

2. [4] Pavel Kotov vs Michael Geerts