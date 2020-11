Video del Giorno: Matteo Viola lancia la racchetta fuori dal campo a Bratislava

Matteo Viola è uscito di scena ai quarti di finale del torneo Challenger di Bratislava, sconfitto in due parziali (6-2 6-4) dal ceco Tomas Machac, numero 215 del ranking ATP, in poco più di un’ora di gioco. Il tennista veneto, che la prossima settimana sarà di scena ad Ortisei così come tanti altri italiani, si è reso protagonista di un curioso episodio nel corso del secondo set: come si può vedere direttamente dal video, sul punteggio di 2-1 Machac e 40-30 con il nativo di Beroun al servizio, Viola ha sbagliato uno smash spedendo la pallina direttamente in corridoio e a questo punto, preso dalla rabbia, ha scagliato la racchetta direttamente nel campo a fianco.