Novak Djokovic insegue due record di Roger Federer. In caso di successo alle Finals supererà in Marzo il record di settimane da n.1 del mondo dello svizzero

Il numero uno del mondo Novak Djokovic insegue due importantissimi record di Roger Federer a Londra nelle ATP Finals in programma la prossima settimana.

Il 33enne serbo ha due cose nella testa: il sesto titolo alle ATP finals – eguagliando il record del 39enne svizzero, assente nel 2020 – e il record di Federer per il numero di settimane in testa alla classifica mondiale (310).

Federer è il più grande campione nella storia di questo torneo con sei successi – 2003 (Houston), 2004 (Houston), 2006 (Shanghai), 2007 (Shanghai), 2010 (Londra) e 2011 (Londra) – in dieci finali disputate e il serbo ha cinque trofei (in sette finali) nel 2008 (Shanghai) e dal 2012 al 2015 (sempre a Londra). Il serbo è al secondo posto in questa lista di campioni appaiato a Ivan Lendl e Pete Sampras.

Per quanto riguarda la classifica, i conti sono un po ‘più complessi. Attualmente con 294 settimane in cima alla classifica, Djokovic può raggiungere solo 311 e superare Federer l’8 marzo 2021, ma un titolo a Londra (senza sconfitte nella fase a gironi gli garantirà automaticamente) che sarà il numero uno fino a quella data , poiché è matematicamente impossibile essere superati con il nuovo sistema di Ranking ATP.