ATP Finals 2020: Il programma delle prime due giornate

L’order of Play è stato fissato per la prima e seconda giornata delle ATP Finals di Londra, che inizieranno questa domenica con il Gruppo Londra 2020 e il duello tra Dominic Thiem, numero tre ATP, e Stefanos Tsitsipas, sesto del mondo, nella riproposizione della finale 2019.

L’incontro è previsto per le 15 ora italiana, con Rafael Nadal e Andrey Rublev alle 21.

Lunedì si giocherà la prima giornata del Gruppo Tokyo 1970. Novak Djokovic contro Diego Schwartzman e Daniil Medvedev contro Alexander Zverev. Il serbo e l’argentino giocheranno alle 15 e il russo con il tedesco alle 21 ora italiana.

Domenica 15 Novembre

Centre Court – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 14:00 pm)

1. [3] Dominic Thiem vs [6] Stefanos Tsitsipas

2. [2] Rafael Nadal vs [7] Andrey Rublev (non prima ore: 21:00)

Lunedì 16 Novembre

1. [1] Novak Djokovicvs [8] Diego Schwartzman2. [4] Daniil Medvedevvs [5] Alexander Zverev(non prima ore: 21:00)

TOKYO 1970 group: Novak Djokovic – Daniil Medvedev – Alexander Zverev – Diego Schwartzman

LONDON 2020 group: Rafael Nadal – Dominic Thiem – Stefanos Tsitsipas – Andrey Rublev

Matteo Berrettini e Denis Shapovalov saranno la prima e seconda riserva, in caso di forfait di uno degli otto qualificati.