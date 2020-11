Incredibile bomba d’acqua ad Heraklion: strutture distrutte, a rischio la prosecuzione del torneo

Un enorme temporale si è abbattuto nelle scorse ore su Heraklion, città greca che quasi ogni settimana ospita tornei maschili e femminili del circuito ITF. I campi in terra battuta e cemento della Lyttos Beach Tennis Academy, situata all’interno di un resort di lusso, sono stati letteralmente distrutti dal violento acquazzone che ha colpito questa zona della Grecia: diversi giocatori impegnati nella manifestazione (il torneo maschile si gioca sui campi in cemento outdoor, quello femminile si disputa invece sulla terra battuta) hanno pubblicato sui canali social alcune immagini che testimoniano al meglio la tragica situazione in cui sta versando il club che ospita il combined. Tutte le strutture sono andate distrutte, a breve dunque dovrebbe essere ufficializzata la cancellazione del torneo.

Corentin Denolly, tennista francese che attualmente occupa la posizione n.292 del ranking ATP in singolare, ha pubblicato diverse foto drammatiche su Twitter con un messaggio di supporto agli organizzatori: “Non sono sicuro si possa tornare a giocare a tennis questa settimana. Un pensiero al club per le installazioni che sono state duramente colpite“. Marcus Willis, sempre tramite Twitter, ha invece pubblicato un video nel quale si vede l’acqua scorrere come un fiume in piena direttamente sui campi.