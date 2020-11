Carlos Alcaraz: “Sogno la Top-50, mi sento in grado di fare grandi cose. Voto al mio 2020? 8”

Carlos Alcaraz Garfia, classe 2003 ed attuale n.139 del ranking ATP in singolare, è uno dei giovani tennisti più promettenti del panorama mondiale. Lo spagnolo, primo giocatore minorenne in classifica (al secondo posto c’è il norvegese Rune, n.547), ha conquistato in questa stagione ben tre titoli a livello Challenger (si è imposto a Trieste, partendo dalle qualificazioni, e poi in casa a Barcellona e Alicante). Nel corso di un’intervista rilasciata ad EFE, ha dichiarato: “Il 2020 è stato un anno fantastico, se dovessi darmi un voto sceglierei un 8 perché sono molto vicino agli obiettivi che mi ero prefissato ad inizio stagione. Ho svolto un ottimo lavoro anche durante il periodo di quarantena, ma è un peccato aver perso cinque mesi di tornei: ho utilizzato il periodo senza competizioni per lavorare a fondo in palestra così da farmi trovare subito pronto al momento della ripresa delle attività. So di dover migliorare sia il servizio che il gioco da fondocampo, qual è la mia mentalità? Ci sono tennisti che giocano i punti cercando di non perderli, io penso sia necessario avere coraggio e giocare per vincerli. L’attenzione dei media su di me? E’ dovuta ai risultati che ho raggiunto, anche se non sono ancora popolare perché mi è capitato poche volte di firmare autografi o fare foto con i tifosi. Continuerò a stare lontano dai social e a pensare esclusivamente al tennis“.

Le ambizioni ed i sogni per il 2021: “Mi piacerebbe entrare nel tabellone principale del Roland Garros ma per farlo dovrei entrare in Top-100. Sogno di migliorare ulteriormente e raggiungere la Top-50 entro la fine del prossimo anno, mi sento in grado di fare grandi cose. Un giorno sarebbe bello poter giocare in Coppa Davis con la maglia della Spagna, ma sono consapevole che non sarà affatto semplice perché ci sono tanti connazionali più forti di me“.