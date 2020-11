Torneo Open Nazionale 2001 Team Finals, una manifestazione da record. Ritorna in campo Matteo Donati

Un vero torneo da record il Torneo Open Nazionale “2001 Team Finals” (montepremi totale 2000€), in svolgimento in questi giorni presso il Centro Sportivo 2000 di Padova.

“Alcune settimane fa, prima del peggioramento della situazione sanitaria, abbiamo deciso di organizzare un Torneo Open Nazionale” esordisce l’organizzatrice Beatrice Barbiero “parlando anche con gli atleti dell’Accademia Tennis Plebiscito Padova, ci siamo accorti che la voglia di giocare tornei è tanta, complice anche lo spostamento da parte della FIT della data per la conquista dei punti per la stagione corrente al 29/11, per cui ci siamo messi a disposizione per proporre una manifestazione aperta a tutte le classifiche. Volevamo dar loro la possibilità di giocare il più possibile, visto che la stagione agonistica di quest’anno è stata sospesa per 4 mesi. La manifestazione è nata così, da un giorno all’altro, mentre il nome l’ha ideato un nostro atleta, proposto poiché, come periodo, ci avviciniamo alle ATP Finals (dal 15 al 22 novembre). Ci è sembrata un’idea geniale”.

Di sicuro, ciò che gli organizzatori non si aspettavano, è il record di iscritti raggiunto: 405 atleti totali, provenienti da tutta Italia, con 262 atleti nel maschile e ben 143 atlete nel femminile, numeri altissimi per un Open in questo periodo di tale montepremi, tra l’altro suddiviso, per la prima volta, equamente tra tabellone maschile e femminile.

Poi, il peggioramento della situazione sanitaria e l’avvicinarsi alla chiusura di molte regioni in seguito agli ultimi decreti nazionali.

A questo punto le ipotesi rimaste erano due, con l’inizio della manifestazione prevista per il 31/10: chiudere il centro sportivo totalmente, togliere i palloni pressostatici per abbassare i costi di mantenimento e annullare il torneo, oppure compiere uno sforzo organizzativo e andare avanti, seguendo pedissequamente le normative eseguendo giorno per giorno gli aggiornamenti normativi, per vedere se sarebbe stato possibile concludere la manifestazione.

“Fortunatamente il decreto ha tenuto conto dell’importanza dello sport professionistico e degli eventi come il nostro” continua Beatrice Barbiero “che, anche dal CONI, è stato inserito nella lista delle manifestazioni nazionali che possono continuare a svolgersi, in qualsiasi zona. I giocatori possono così non solo giocarsi importanti punti classifica, ma anche arrivare a conquistare il prize-money in palio, non scontato in questo periodo di chiusure: nelle nostre stesse strutture (C.S. Plebiscito, C.S. 2000, TC Strà, Palaferroli San Bonifacio, Aquaria Piove di Sacco, CN Rovereto, CN Ala) abbiamo dovuto chiudere totalmente piscine e palestre, e abbiamo dimezzato i corsi di tennis e padel vista l’impossibilità di giocare all’interno.

Vista la particolare situazione, poi, siamo attentissimi alla sicurezza di tutti i partecipanti e dello staff, mettendo in atto protocolli anche più restrittivi rispetto ai vigenti: in campo entrano solo i giocatori (accompagnatori e maestri rimangono all’esterno dei palloni pressostatici) e tutte le operazioni di iscrizione e accreditamento vengono svolte all’esterno, con il controllo della temperatura a tutti i giocatori, autodichiarazione sullo stato di salute giornaliero, igienizzanti in ogni postazione e utilizzo di mascherina in ogni luogo, interno ed esterno, del centro sportivo. Ma questa è solo la punta dell’iceberg, cerchiamo di sensibilizzare tutti i partecipanti a tenere sempre alta l’attenzione, senza sottovalutare la situazione attuale. E’ difficile, ma tutti comprendono e soprattutto hanno voglia di giocare e di non precludersi anche questa possibilità”.

Il torneo, per le normative vigenti, si sta svolgendo a porte chiuse: “per questo ci stiamo attrezzando per fare un livestreaming professionale delle finali, compreso commento tecnico”.

I PARTECIPANTI

In campo femminile, nel tabellone finale composto da 77 atlete, testa di serie n.1 è la portacolori del circolo di casa Federica Arcidiacono, 2.2 e 705 WTA appena rientrata da un torneo ITF 15.000$ a Castellon (ESP) dove ha superato la n.414 WTA Saez-Larra prima dell’annullamento della manifestazione per maltempo, mentre alla seconda testa di serie troviamo la 2.2 trentina Elisa Visentin (CT Rovereto). Subito dietro, le 2.3 Giuliana Bestetti, Barbara Dessolis, Diletta Cherubini, Sofia Rocchetti e Valentina Lia, oltre a ben sedici 2.4.

Nel tabellone maschile, alla testa di serie n.1 troviamo il 2.1 Marco Speronello (Ca’ Del Moro), già vincitore di numerosi tornei Open Nazionali nelle ultime due stagioni (compreso il Torneo open di Ferragosto targato 2001 Team), mentre alla numero 2 troviamo, al rientro alle competizioni professionistiche, Matteo Donati: classe ‘95 con un best ranking di 159 ATP, fermato da un infortunio nel 2019 e ora alla ricerca di ore-match importanti per recuperare la forma in vista della ripresa dei tornei internazionali. Alla testa di serie n.3, il 2.1 Stefano Baldoni, già vincitori di numerose edizioni del Torneo Open di Natale tra Plebiscito e 2000. Nei ben 111 atleti del tabellone finale troviamo poi: i 2.2 Stefano Reitano e il patavino Luca Giacomini (675 ATP), e i 2.3 Mascarini, Picchione, Dragoni, Albertoni, Felline G., Fellin M., Bosio, Compagnucci, Morolli, Coroni, Colacioppo, Gabrieli, Brigida e Bertuccioli.

Un torneo decisamente rivoluzionario, nel suo genere: parità di montepremi e uno staff organizzativo tutto femminile, compresa la preziosa collaborazione del Giudice di Gara Maria Vincenza Mastronardi.

Finali, maschile e femminile, previste per martedì 17 novembre (nuovi DPCM permettendo).