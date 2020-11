ATP Sofia: LIVE i risultati con il dettaglio del Turno Decisivo di Quali e 1° Turno Md. Fabrizio Ornago si ferma al turno finale

MD

(1) Shapovalov, Denis vs Bye

Albot, Radu vs Sugita, Yuichi

Gerasimov, Egor vs (Q) Troicki, Viktor

(LL) Klizan, Martin vs (5) Mannarino, Adrian

(3) de Minaur, Alex vs Bye

(Q) Daniel, Taro vs (Q) Karatsev, Aslan

Fucsovics, Marton vs Sinner, Jannik

Travaglia, Stefano vs (7) Basilashvili, Nikoloz

(6) Millman, John vs (WC) Andreev, Adrian

(Q) Simon, Gilles vs Martin, Andrej

Pospisil, Vasek vs (LL) Marchenko, Illya

Bye vs (4) Struff, Jan-Lennard

(8) Cilic, Marin vs (WC) Forejtek, Jonas

Carballes Baena, Roberto vs Gasquet, Richard

Caruso, Salvatore vs (WC) Kuzmanov, Dimitar

Bye vs (2) Auger-Aliassime, Felix

Center Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [1] Gilles Simon vs Illya Marchenko



ATP Sofia Gilles Simon [1] Gilles Simon [1] 6 6 Illya Marchenko Illya Marchenko 2 3 Vincitore: G. SIMON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 I. Marchenko 15-0 15-15 df 15-30 5-3 → 6-3 G. Simon 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 I. Marchenko 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 G. Simon 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-2 → 4-2 I. Marchenko 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 G. Simon 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 2-1 → 2-2 I. Marchenko 15-0 15-15 15-30 df 15-40 1-1 → 2-1 G. Simon 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 I. Marchenko 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 G. Simon 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 I. Marchenko 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 G. Simon 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-0 → 5-1 I. Marchenko 0-15 0-30 15-30 15-40 4-0 → 5-0 G. Simon 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-0 → 4-0 I. Marchenko 15-0 15-15 df 15-30 15-40 2-0 → 3-0 G. Simon 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 I. Marchenko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

2. [3] Aslan Karatsev vs [8] Marc-Andrea Huesler



ATP Sofia Aslan Karatsev [3] Aslan Karatsev [3] 7 6 Marc-Andrea Huesler [8] Marc-Andrea Huesler [8] 6 4 Vincitore: A. KARATSEV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Huesler 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 5-3 → 5-4 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 M. Huesler 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 M. Huesler 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 A. Karatsev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 M. Huesler 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-1 → 1-2 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 0-1 → 1-1 M. Huesler 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 ace 4-1* 5-1* 5*-2 ace 6*-2 6-6 → 7-6 M. Huesler 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 6-6 A. Karatsev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 5-5 → 5-6 M. Huesler 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 A. Karatsev 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 M. Huesler 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Huesler 15-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Huesler 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 A. Karatsev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Huesler 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [6] John Millman vs [WC] Adrian Andreev (non prima ore: 15:00) 1T



ATP Sofia John Millman [6] John Millman [6] 6 6 Adrian Andreev Adrian Andreev 3 1 Vincitore: J. MILLMAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Andreev 0-15 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 J. Millman 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 A. Andreev 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 3-1 → 4-1 J. Millman 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 A. Andreev 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 J. Millman 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 A. Andreev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Millman 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 A. Andreev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 J. Millman 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 A. Andreev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 J. Millman 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 A. Andreev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Millman 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Andreev 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Millman 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

4. Radu Albot vs Yuichi Sugita 1T



ATP Sofia Radu Albot • Radu Albot 15 6 4 Yuichi Sugita Yuichi Sugita 30 4 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 R. Albot 0-15 0-30 df 15-30 4-1 Y. Sugita 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 R. Albot 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Y. Sugita 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 R. Albot 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Y. Sugita 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Albot 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 R. Albot 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 4-3 → 5-3 Y. Sugita 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 R. Albot 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 Y. Sugita 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 R. Albot 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Y. Sugita 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 R. Albot 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Y. Sugita 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [4] Taro Daniel vs [7] Martin Klizan



ATP Sofia Taro Daniel [4] Taro Daniel [4] 6 6 Martin Klizan [7] Martin Klizan [7] 3 4 Vincitore: T. DANIEL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Klizan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 M. Klizan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 M. Klizan 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 T. Daniel 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Klizan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 T. Daniel 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Klizan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Daniel 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 M. Klizan 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 M. Klizan 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 M. Klizan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 T. Daniel 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 M. Klizan 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

2. [Alt] Fabrizio Ornago vs Viktor Troicki